Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Julius-Maggi-Straße/Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einen geparkten grauen Ford S-Max beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Donnerstag (2.12.) 21.30 Uhr bis Freitag6.30 Uhr. Der Ford war auf einem Parkplatz der Fa. Maggi in der mittleren Parkreihe abgestellt. Die Beschädigungen am Auto befinden sich auf der Beifahrerseite und entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

