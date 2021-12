Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525

Auto landet im Straßengraben, Fahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Nottuln befuhr am 06.12.2021, gegen 13.25 Uhr, die B525 in Fahrtrichtung Nottuln. In Höhe einer Firmeneinfahrt kam er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug beschädigte beim Überqueren eines ca. 2 m langen Grünstreifen einen Verkehrsleitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der Nottulner verletzte sich beim Unfall und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen barg das beschädigte Auto.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell