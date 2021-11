Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Nötigung und Beleidigung im Zug: Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal/Siegen (ots)

Am Freitag (19.11.2021; 13:18 Uhr - 14:42 Uhr) ist es in einem Zug der Abellio GmbH (RB 91 von Kreuztal nach Siegen) während der Fahrt zu einer Beleidigung und Nötigung einer 66-Jährigen gekommen. Die beteiligten Personen sind am Bahnhof in Kreuztal eingestiegen und am Hauptbahnhof in Siegen ausgestiegen.

Während der Fahrt und nach der Ankunft in Siegen ist es zu Streitigkeiten zwischen der Frau und einem Pärchen gekommen. Die beiden mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: männlich, ca. 190 cm groß, ca. 40-50 Jahre alt, bekleidet mit blauer Jeans und Maske, führte einen mittelgroßen, schwarz-weißen Hund mit

2. Täterin: weiblich, ca. 165 cm groß, ca. 50-60 Jahre alt, korpulente Statur, bekleidet mit Maske und auffällig roter Jacke; halblange, rot gefärbte Haare,

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise unter der 02732/909-0. Insbesondere sucht die Kriminalpolizei eine unbekannte junge Frau, die den Streit mitbekommen und eingegriffen hat, um die 66-Jährige zu schützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell