Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Grundschule - #polsiwi

Kreuztal (OT Fellinghausen) (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (23.11.2021) in die Grundschule in Kreuztal-Fellinghausen eingebrochen.

Der Unbekannte hebelte eine Tür gewaltsam auf und durchsuchte im Anschluss mehrere Räume in der Schule. Dabei entwendete er nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld, einen Fernseher, ein Handy und Lebensmittel.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet Zeugen um Hinweise zur Tat unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell