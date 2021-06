Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenschiff kollidiert mit der Eisenbahnbrücke und reißt sich das Ruderhaus ab

Elsfleth-Ohrt (ots)

Auf dem Fluss Hunte ist am 03.06.2021 ein Binnenschiff mit der Eisenbahnbrücke Elsfleth-Ohrt kollidiert und hat sich das Ruderhaus abgerissen. Das Schiff war gegen 20 Uhr von Oldenburg kommend in Richtung Weser unterwegs und berührte mit dem Aufbau die Unterkonstruktion der Brücke. Das Ruderhaus wurde komplett abgerissen und einige Teile blieben an der Brücke hängen. Die Brücke selber wurde nicht beschädigt. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Der Schiffsverkehr in der betroffenen Durchfahrt wurde durch die Verkehrszentrale Bremen bis zum heutigen Tag um 10.30 Uhr gesperrt. Der Bahnverkehr zwischen Elsfleth und Berne musste nicht eingestellt werden. Die Ermittlungen der zuständigen Wasserschutzpolizei Brake dauern an.

