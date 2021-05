Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffsunfall im Außenhafen Hooksiel

Oldenburg (ots)

Aufgrund von technischen Schwierigkeiten an Bord eines Fischkutters kam es am Samstagnachmittag im Außenhafen Hooksiel zu einem Schiffsunfall. Der niederländische Kutter stieß gegen die Spundwand der Hafenanlage und in Folge des vorherrschenden Windes auch gegen einen Landgang. Es entstand leichter Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Fischkutter erhielt von der zuständigen Behörde ein Auslaufverbot, bis die Seetauglichkeit des Fahrzeugs bestätigt wird. Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven dauern an.

