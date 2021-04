Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Leeraner Binnenhafen

Emden/Leer (ots)

Am Mittwochvormittag, den 28.04.2021, wurde der Wasserschutzpolizeistation Emden eine Gewässerverunreinigung im Leeraner Binnenhafen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Hafenwasser auf einer geschätzten Fläche von 400m² vermutlich durch einen mineralölhaltigen Stoff verunreinigt war. Vertreter der Stadtwerke Leer und der zuständigen unteren Wasserbehörde erschienen am Einsatzort, Reinigungsmaßnahmen wurden in Auftrag gegeben. Es liegen bislang keine Hinweise auf einen Verursacher vor. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

