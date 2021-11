Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die Bürgersprechstunde der Polizei im Radio mit dem Thema Einbruch- und Diebstahlsschutz

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

"Bitte folgen - hier antwortet die Polizei": Die Bürgersprechstunde der Polizei im Radio geht in die zweite Runde.

Nach der ersten Folge bei Radio Siegen folgt nun am Mittwoch, den 01.12.2021, zwischen 10 und 12 Uhr die zweite Sendung. Bei der Auftaktsprechstunde wurde noch das Konzept vorgestellt und über die allgemeine Sicherheitslage diskutiert. Jetzt sollen die Sonderthemen bei "Bitte folgen" im Vordergrund stehen. Passend zur dunklen Jahreszeit bietet die Kreispolizeibehörde daher die Sprechstunde rund um das Thema Einbruchschutz an. Hierbei soll es um Fragen wie z.B. "Die Lage in Siegen-Wittgenstein bei den Wohnungseinbrüchen.", "Wie gehen Täter beim Einbruch vor?", "Wie verhalte ich mich bei bzw. nach einem Einbruch?", "Wie kann ich mich vor Einbrüchen schützen?" und "Wie hilft mir dabei die Polizei?" gehen. Ebenfalls ein Thema wird der Schutz vor Taschendiebstählen z.B. auf Weihnachtsmärkten sein.

Fragen zu dem Thema "Einbruchschutz / Schutz vor Taschendiebstählen" können bis Montag, den 29.11.2021, auf den bekannten "Social Media-Kanälen" von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Auch während der Sendung wird es die Möglichkeit geben, der Polizei Fragen zu stellen. Die Erfahrungen der ersten Sendung zeigten, dass aufgrund der zeitlichen Begrenzung es allerdings möglich ist, dass nicht alle Fragen beantwortet werden können. Dieses Mal werden für die Polizei der Pressesprecher Stefan Pusch sowie Kriminalhauptkommissar Stefan Dax (Experte rund um das Thema Einbruchschutz) am Start sein. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, hoffen sie auf rege Teilnahme und eine lebhafte Sendung.

