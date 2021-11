Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruchsversuch in Juweliergeschäft scheiterte - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Zwischen Mittwochabend (17.11.2021, 18:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (18.11.2021, 09:30 Uhr) haben unbekannte Täter versucht, in ein Juweliergeschäft am Hauptmarkt in Siegen-Weidenau einzubrechen.

Ein Zeuge hatte am Donnerstagmorgen Glassplitter vor dem Gebäude entdeckt. Demnach versuchten die Täter offenbar, mit massiver Gewalt die Schaufensterscheibe zu zerschlagen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Es blieb bei einem Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Einbruchsversuch beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell