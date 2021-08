Polizeidirektion Lübeck

Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am 20.08.2021 verursachte ein Verkehrsteilnehmer durch riskante Überholmanöver auf der Strecke von Neustadt nach Rettin einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 20.08.2021 fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer gegen 20:55 Uhr von Neustadt kommend in Richtung Rettin und überholte dort rücksichtslos mehrere Fahrzeuge. Ein PKW Renault Twingo musste durch das zu dichte Überholen im Bereich einer Linkskurve nach rechts ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Am PKW entstand Sachschaden, die 19-jährige Fahrerin aus dem Kreis Ostholstein blieb glücklicherweise unverletzt.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW der 3er -oder 5er-Serie mit Neusser Kennzeichen (NE-) gehandelt haben.

Ein Zeuge, welcher ebenfalls von dem BMW überholt worden sei, soll bei der Geschädigten kurz angehalten und bestätigt haben, dass er den Überholvorgang mit Unfallfolge beobachtet habe. Der Zeuge war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Er fuhr einen silbernen SUV mit Ostholsteiner Kennzeichen (OH-) und wurde von der Geschädigten als circa Mitte 30 Jahre alt, 180 cm groß, mit kurzen braunen Haaren und 3-Tage-Bart beschrieben.

Das Polizeirevier Neustadt ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet den beschriebenen Zeugen sowie weitere mögliche Zeugen oder Geschädigte, die zur Unfallzeit von Neustadt nach Rettin gefahren sind und denen der genannte BMW aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 04561-615-0 oder per E-Mail an die Adresse Neustadt.PR@polizei.landsh.de zu melden.

