Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Verdacht auf Brandstiftung an einem Pkw

Lübeck (ots)

Am 22.08.2021 geriet ein Fahrzeug gegen 22:55 Uhr in Brand, das auf einem Parkstreifen an der Possehlstraße abgestellt war. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion (BKI) ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Um kurz nach 23:00 Uhr gingen Notrufe bei der Einsatzleitstelle der Polizei ein, dass in der Possehlstraße ein Pkw brennen würde. Vor Ort fanden Beamte des 1. und 4. Polizeireviers Lübeck einen Pkw Mercedes Benz CLK älteren Baujahres auf dem Parkstreifen unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg an den Wallanlagen vor, der im Bereich der Fahrzeugfront und im Bereich des Hecks brannte. Die Berufsfeuerwehr Lübeck war bereits am Einsatzort eingetroffen und löschte das Feuer. Es entstand Totalschaden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen und der zwei unterschiedlichen Brandherde erscheint Brandstiftung als Brandursache wahrscheinlich. Das Kommissariat 11 der BKI Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um weitere Zeugenhinweise. Personen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell