Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

Am 12.08.2021 kam es gegen 15:40 Uhr in der Straße Am Dreworp in Lübeck zwischen den Bushaltestellen "Am Schwarzen Berg" und "Süderstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus ein parkendes Fahrzeug beschädigte. Auf der Strecke zwischen den Haltestellen streifte der Bus einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Dabei soll es sich um einen dunklen SUV neueren Baujahres gehandelt haben. Dieser müsste nicht unerheblichen beschädigt worden sein.

Das zweite Polizeirevier sucht die Fahrzeughalterin oder den Fahrzeughalter des beschädigten Wagens und bittet diese/n, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de zu melden.

