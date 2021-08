Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf-Horsdorf Brand in Horsdorf bei Stockelsdorf - 82-jährige Frau verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (17.08.2021) brach in einem Anbau eines Einfamilienhauses in Horsdorf bei Stockelsdorf ein Feuer aus. Dabei erlitt eine 82-jährige Bewohnerin des Hauses leichte Verletzungen und wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Brand kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei in Bad Schwartau.

Gegen 18:55 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Beim Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Straße Birkenplatz stand der eingeschossige Anbau des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen.

Der Anbau brannte jedoch vollständig aus, auch Teile des Einfamilienhauses wurden durch die Flammen, Hitze und Löschwasser beschädigt. Derzeit ist das Gebäude nicht bewohnbar. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

Die 82-jährige Bewohnerin konnte sich selbst aus dem Haus retten, wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten der Kriminalpolizei Bad Schwartau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Nach aktuellem Sachstand ist das Feuer aufgrund eines technischen Defekts im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandermittlungen werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell