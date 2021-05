Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trio auf Diebestour - Diebstahl gescheitert

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Hoiersdorfer Straße

18.05.2021, 15.30 Uhr

Ein Diebestrio hat versucht, am Dienstagnachmittag in einem Schöninger Einkaufsmarkt Tabakwaren im Gesamtwert von fast 700 Euro zu entwenden. Ein Zeuge hatte die drei beobachtet, wie sie gegen 15.30 Uhr den Markt an der Hoiersdorfer Straße betraten und direkt den Bereich der Tabakwaren ansteuerten. Hier füllten sie ihren Einkaufswagen mit zahlreichen Zigarettenschachteln und einer Papier-Einkaufstüte. Anschließend ließ der Haupttäter die Tabakwaren in seiner Kleidung und der Papiertüte verschwinden. Seine Mittäter standen herbei Schmiere und beobachteten die Szenerie.

Als sie letztendlich den Kassenbereich passieren wollten, wurde der Haupttäter angesprochen, festgehalten und die Polizei alarmiert. Seine Kumpanen nutzten die Gelegenheit und suchten unerkannt das Weite.

Als die Polizei eintraf kam heraus, dass es sich bei dem Haupttäter um einen 37 Jahre alten Mann aus Eisenhüttenstadt handelte.

Der Beschuldigte gab die Tat zu und seine Beute heraus. Insgesamt hatte er versucht 60 Zigarettenschachteln nebst der Papiertüte zu entwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige entlassen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell