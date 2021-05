Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer übersehen - Fußgängerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Gröpern

18.05.2021, 15.12 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Straße Gröpern. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen von Zeugen und Beteiligten stellte eine 41 Jahre alte Fahrzeugführerin gegen 15.12 Uhr ihren Pkw in der Straße Gröpern am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß ab.

Als sie zwischen ihrem und einem weiteren, hinter ihr geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn trat, übersah sie einem 67 Jahre alten Fahrradfahrer, der die Straße Gröpern aus Richtung Braunschweiger Straße in Richtung Albrechtsplatz befuhr.

Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Radfahrer einen Zusammenprall mit der Fußgängerin nicht vermeiden. Dabei stürzte die 41-Jährige so unglücklich, dass sie mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug und sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Dem Fahrradfahrer und an seinem Gefährt entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell