Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Autos beschädigt, Hinweise erbeten

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Vier bislang unbekannte Kinder oder Jugendliche haben am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr mindestens drei Autos beschädigt. Die vier Jungs sollen in der Ludwig-Wilhelm-Straße auf dort geparkte Fahrzeuge geklettert sein und hierbei die Windschutzscheiben, Spiegel und Heckscheibenwischer beschädigt haben. Laut der Schilderung von Zeugen sollen alle der Vierergruppe um die 14 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen sein. Einer des Quartetts war etwas größer als die anderen und mit einer Steppjacke bekleidet. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden erbeten.

