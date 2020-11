Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Angegriffen, Hinweise erbeten

Ein 26-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen von einem noch Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sein. Laut den Schilderungen des alkoholisierten Verletzten soll er kurz vor 5 Uhr auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Bundesstraße grundlos angegangen worden sein. Bei dem Gerangel erlitt das Opfer eine blutende Wunde am linken Unterarm, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Täter soll deutsch gesprochen haben, circa 180 Zentimeter groß, schlank und schwarzhaarig gewesen sein. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 Hinweise entgegen.

