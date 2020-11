POL-OG: Hornberg - Fritteuse in Brand

Polizeipräsidium Offenburg

Eine in Flammen aufgehende Fritteuse rief am Sonntag gegen 17 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Haslach auf den Plan. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine Fehlbedienung dafür gesorgt haben, dass sich das Fett der in einem Schuppen in der Burgstraße abgestellten Fritteuse überhitzte und so für die Brandentstehung verantwortlich war. Das Feuer konnte durch einen anwesenden Nachbarn mittels Feuerlöscher und Wasser noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro - Personen kamen nicht zu Schaden.

