Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Versuchte schwere Brandstiftung

HornbergHornberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zwischen 4.30 und 4.50 Uhr in der Rebbergstraße zu einer Brandlegung im Bereich einer Haustüre. Eine Nachbarin entdeckte das Feuer und weckte die Bewohner des Hauses, so dass der Brand schnell gelöscht werden konnte. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro. Durch die schnelle Hilfe der Nachbarin konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Kriminalpolizei in Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer: 0781 21-2820 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell