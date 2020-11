Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, K 5332 - Verkehrsunfall mit mehreren Autos

HohbergHohberg (ots)

Der Fahrer eines VW ist am Montag auf der Kreisstraße zwischen Ichenheim und Niederschopfheim, in der Nähe der dortigen Autobahnbrücke, aus noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrspur geraten und gegen 11:45 Uhr mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidiert. Ein drittes Fahrzeug ist ebenfalls an dem Unfall beteiligt. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Insassen der drei Fahrzeuge verletzt und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Derzeit ist die Ichenheimer Straße ab der B3 zur Unfallaufnahme gesperrt. Es erfolgt eine örtliche Umleitung.

/sb

