POL-WOB: Einbruch in Kindertagesstätte - Schaden 2.500 Euro

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Samlandweg

14.05.2021, 14.00 Uhr - 17.05.2021, 07.00 Uhr

Einen Schaden von mindestens 2.500 Euro richteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße Samlandweg an.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag 14.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr.

Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach ersten kriminaltechnischen Erhebungen begaben sich die Täter zur fraglichen Zeit auf das Gelände der Kita. Hier öffneten sie gewaltsam eine Zugangstür und konnte durch sie ins Innere der Einrichtung gelangen.

Anschließend betraten und durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten hierbei nach ersten Feststellungen einen Bildschirm und diverses Werkzeug. Danach verließen sie den Ort des Geschehens in Unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Untersuchungen zum Einbruch aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder aber auch Autofahrer verdächtige Personen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

