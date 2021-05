Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführerin mit 3,08 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Elzweg

15.05.2021, 13.40 Uhr

Am Samstagnachmittag meldete sich gegen 13.40 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte den Beamten mit, dass soeben eine Frau in einem silbernen Mercedes die Bahnhofstraße und Kantstraße in Helmstedt befahren würde. Das Fahrzeug fährt Schlangenlinien und war dabei immer wieder auf die Gegenfahrbahn gelenkt worden. Nun seien beide auf den Parkplatz eines Discounters im Elzweg wo die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug abgestellt habe. Als die Polizei am Ort eintraf, war die Frau gerade im Begriff, mit ihrem Pkw den Parkplatz wieder verlassen zu wollen.

Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine 47 Jahre alte Autofahrerin aus Helmstedt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Ferner zeigte sie deutliche Ausfallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 3,08 Promille!

Der Frau wurde daraufhin im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich demnächst vor Gericht wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell