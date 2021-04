POL-PDLU: Speyer - Diebstahl PKW (53/1604)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 16.04.2021 zwischen 18 und 19 Uhr ging ein Fahrzeugführer am Rhein spazieren, nachdem er zuvor seinen silberfarbenen Mercedes auf einem Parkplatz einer Eisdiele in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer geparkt und verschlossen hatte. Bei seiner Rückkehr stellt er den Diebstahl seines PKW fest. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

