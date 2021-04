Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletztes Kind - Unfallbeteiligter gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag, 15.04.2021, gegen 08:10 Uhr, befuhr eine 10-Jährige mit ihrem Fahrrad die Kantstraße, vom Rathausplatz kommend. Hinter ihr fuhr ein PKW. Da dieser ihr zu nahekam, wich das Mädchen auf den Gehweg aus, fiel dort hin und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro. Da der PKW weiterfuhr, wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Personen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell