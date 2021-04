Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Maxdorf (ots)

Bereits am 14.04.2021 zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde in der Kurpfalzstraße in Maxdorf ein unverschlossenes Fahrrad von einem Stellplatz vor einer Garage entwendet. Der Täter ließ ein altes Damenrad der Marke Pegasus (Farbe: Silber) am Tatort zurück. Obwohl das zurück gelassene Fahrrad keiner Straftat zugeordnet werden konnte, könnte dieses Fahrrad ebenfalls aus einem Diebstahl stammen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein grünes 28 Zoll- Herrenrad mit Kettenschaltung. Der Wert wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die eine Person auf einem solchen Fahrrad zur Tatzeit gesehen haben und diese beschreiben können, sowie den möglichen Eigentümer des Pegasus-Fahrrades sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

