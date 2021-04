Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Beschädigter PKW - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag, 15.04.2021, tastete sich gegen 16:40 Uhr eine PKW-Fahrerin an der Einmündung der Angelstraße in die Hauptstraße langsam vor, als aus Richtung Ortsmitte auf der Hauptstraße ein Fahrradfahrer gefahren kam und mit dem Fahrzeug kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden. Ohne dass für eine Schadensregulierung erforderliche Daten ausgetauscht wurden, setzte der Radfahrer, beschrieben als 14 bis 16 Jahre alter Jugendlicher mit Zahnspange, seine Fahrt fort. Ermittelt wird wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell