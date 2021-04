Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- versuchter Wohnungseinbruch (44/1604)

Speyer (ots)

Speyer - Im Zeitraum 14.04.2021 20 Uhr - 15.04.2021 16 Uhr wurden an zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Balkontüren im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer Beschädigungen festgestellt. Aufgrund der Beschaffenheit der Beschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine unberechtigte Person versucht hatte in die Wohnungen einzubrechen, was jedoch misslang. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell