Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Aufmerksame Nachbarin verständigte die Polizei

Moers (ots)

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr drang ein Einbrecher gewaltsam in einen Rohbau an der Andreasstraße ein.

Er stahl drei Heizlüfter aus dem Inneren des Objektes und stellte sie für den Abtransport auf den Gehweg.

Eine 63-jährige Moerserin beobachtete den Lichtschein im Haus und alarmierte umgehend die Polizei. Der Einbrecher flüchtete unter Zurücklassen der Beute mit einem Fahrrad in Richtung Siedweg.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

