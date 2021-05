Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gartenlaube gerät in Brand - Polizei hat Brandort beschlagnahmt

Wolfsburg (ots)

Süpplingen, Driftweg, Kleingartenanlage

18.05.2021, 04.30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Dienstags eine massive Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Süpplingen, an der Kreisstraße 13 in Brand.

Zeugen hatten gegen 04.30 Uhr den Brand entdeckt und unverzüglich Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Als die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Süpplingen, Süpplingenburg und Frellstedt mit insgesamt 30 Kameraden vor Ort erschienen, stand die Laube bereits in Vollbrand. Nach gut zweieinhalb Stunden waren die Flammen gelöscht und mögliche Glutnester mit der Wärmebildkamera kontrolliert und im Keim erstickt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

