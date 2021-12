Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Davidstraße/Blauer Opel Agila beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Netto-Parkplatz an der Davidstraße in Coesfeld wurde am Montag (06.12.21) zwischen 12.33 Uhr und 13.05 Uhr ein parkender blauer Opel Agila beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld Tel. 02541/140 zu melden.

