Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: ausgelaufene Farbe auf Fahrbahn, Verursacher gesucht

Kusel (ots)

Am Donnerstag wird der Polizei Kusel gegen 21:10 Uhr eine Verschmutzung der Straße im Einmündungsbereich Glanstraße / Im Brühl gemeldet. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte offenbar weiße Farbe verloren. Durch diese wurde sowohl die Straße als auch mehrere darüber fahrende Fahrzeuge verschmutzt. Der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei wurde alarmiert. Da die Farbe allerdings bereits getrocknet war und somit keine Gefahr für den Straßenverkehr ausging, rückte dieser unverrichteter Dinge wieder ab. Die Polizei Kusel sucht nun nach dem Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Dienststelle unter 06381-919-0 bzw. per email an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

