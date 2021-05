Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei beendet Golftraining im Stadtpark

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Beamte der Kaiserslauterer Polizei am gestrigen Samstagvormittag auf einen Mann aufmerksam, der im Stadtpark an der Pirmasenser Straße sein Golfspiel verbessern wollte. Der Kaiserslauterer gab auf Frage an, dass er seinen Abschlag sowie das Chippen verbessern will. Da die als besonders hart bekannten Golfbälle gerade beim Trainieren des Abschlages über 30 Meter weit flogen, musste dem Golfer sein Training mit Rücksicht auf weitere Personen im Park untersagt werden. Wie die Beamten berichteten zeigte er hierfür durchaus Verständnis. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell