Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung am Mehrgenerationengarten

Hochspeyer (ots)

Wie erst Ende dieser Woche bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter am Wochenende vom 15. auf den 16.06.2021 die Beschilderung des Mehrgenerationengartens am Kirchplatz in Hochspeyer. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben eines Mitarbeiters der Gemeinde auf einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-2150 in Verbindung zu setzen. |pvd

