Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen von drei Unfallfluchten gesucht

Katzenbach/Alsenz/Rockenhausen (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages wurden der Polizei Rockenhausen gleich drei Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen die Unfallverursacher flüchteten.

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 11 und 11:45 Uhr wurde ein in der Straße "Am Hofacker" in Katzenbach am rechten Fahrbahnrand geparkter, weißer VW Golf mit KIB-Kennzeichen wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

In der Zeit zwischen 11:30 und 12 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße in Alsenz geparkter, roter Fiat Tipo mit ROK-Kennzeichen wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug links am Frontstoßfänger beschädigt. Ein Augenzeuge beobachte zwei "ältere Herren", die den PKW wenige Minuten zuvor ausgiebig begutachtet, sich dann jedoch von der Unfallörtlichkeit entfernt hätten. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.

Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Dienstag, in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr. Ein auf einem Parkplatz in der Rognacallee in Rockenhausen geparkter, weißer Mazda CX30 mit ROK-Kennzeichen wurde wahrscheinlich ebenfalls von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallfluchten werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell