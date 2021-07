Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw beim Fahrstreifenwechsel übersehen - Fahrer leicht verletzt

A 6 Kaiserslautern (ots)

Kurz nach der Anschlussstelle Kaiserslautern - West kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem der 62-jährige Fahrer eines VW Golf leicht verletzt wurde. Der Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Mannheim unterwegs, als ein Sattelzug ihn beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang übersah und von der Fahrbahn drängte. Durch den Anstoß kam der Golf ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer des Golf kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand nur geringer Sachschaden. Der Lkw-Fahrer konnte nach Überprüfung der Ladungssicherung durch die Polizei seine Fahrt wieder fortsetzen. Der nachfolgende Verkehr wurde auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. |PASt

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell