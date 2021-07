Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Satellitenschüssel auf Fahrbahn

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Durch eine Satellitenschüssel wäre am Montagvormittag auf der Landesstraße 401 fast ein Verkehrsunfall entstanden. Die Schüssel lag auf der Fahrbahn, so dass ein 63-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis darüberfuhr. Nach momentanen Erkenntnissen ist an dem PKW jedoch kein Schaden entstanden. Wie und warum die Satellitenschüssel auf die Fahrbahn gelangte, ist nicht bekannt. |pirok

