Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drei Einbrecher werden auf frischer Tat dingfest gemacht

Lohnweiler (ots)

Am Sonntag den 04.07.2021 verschafften sich 3 männliche Täter durch Aufhebeln einer Hintertür Zutritt zu einem aktuell leerstehenden Anwesen in der Hauptstraße in Lohnweiler. Die Tathandlung konnte durch einen aufmerksamen Passanten vernommen werden, der unmittelbar die Polizei in Kenntnis setzte. Durch die Polizei wurden die Täter auf frischer Tat angetroffen und widerstandlos festgenommen. Bei den Tätern handelte es sich jeweils um einen 22-jährigen und einen 29-jährigen Mann aus dem Kreis Kusel und einem 33-jährigen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern. Allen beteiligten Tätern wurde eine Blutprobe entnommen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell