Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu schnell und unter Alkoholeinfluss

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Samstag, 03.07., gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Bahnhofstraße. Ein alleinbeteiligter 22-Jähriger fuhr in Richtung US-Depot und kam in einer dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er einen Baum nur knapp verfehlte und die Böschung herabstürzte, kam der PKW schließlich in der mehrere Meter tiefer liegenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer erlitt vermutlich eine Fraktur eines Fußes und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da den Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch vom Fahrer ausgehend entgegenströmte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 2 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.|pikus

