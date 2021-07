Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in Wohnhaus

Waldmohr (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 02.07., kam es gegen 03:30 Uhr in einem Wohnhaus im Bereich der Mohrmühle zu einem Brand. In dem Mehrfamilienhaus fing eine Couch aus bislang ungeklärten Gründen Feuer. Dieses konnte noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr durch einen Bewohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die freiwilligen Feuerwehren Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg waren mit insgesamt 16 Personen im Einsatz. Zudem wurde vorsorglich ein Rettungswagen angefordert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|pikus

