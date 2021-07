Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Unbekannte beschädigen einen Opel Meriva in der Mühlstraße. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Dienstagnachmittag unbeschädigt abgestellt. Am Mittwochmorgen stellte sie dann fest, dass die Täter die Fahrerscheibe eingeschlagen hatten. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

