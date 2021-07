Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kind zündelt, drei Leichtverletzte

Rammelsbach (ots)

Die Rettungsleitstelle wurde am Samstagnachmittag, 03.07., gegen 16:30 Uhr über einen Brand in Rammelsbach informiert. In einem Einfamilienhaus in der Klebstraße sei ein Feuer ausgebrochen. Durch die Bewohnerin selbst und aufmerksame Nachbarn konnte dieses noch gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Eine Treppe im Anwesen wurde in Mitleidenschaft gezogen; es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise etwa 5.000 Euro. Als Verursacher konnte vermutlich das 6-jährige Kind der Anwohnerin ermittelt werden. Der Junge hatte wohl zusammen mit seinen Geschwistern mit einem Feuerzeug gespielt. Hierbei seien Kleidungsstücke und letztendlich die Treppe in Brand geraten. Der 6-jährige, sowie seine vier und sieben Jahre alten Geschwister wurden durch eingeatmeten Rauch leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.|pikus

