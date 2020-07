Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zeugen helfen bei Ermittlung von Unfallflüchtigem

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.07.2020 wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein ordnungsgemäß geparkter Ford Fiesta beschädigt. Beim Ausparken beschädigte der 64-jährige Fahrer eines Mazda den Ford und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dabei entstand am Ford ein Sachschaden von 1000 Euro. Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Mazda notieren und eine gute Beschreibung des Fahrers der Polizei mitteilen. Da der Fahrer an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden konnte, wurde seine Arbeitsstelle aufgesucht. Dort konnte der besagte Mazda mit entsprechenden Unfallspuren festgestellt werden. An diesem war ebenfalls ein Schaden von 1000 Euro entstanden. Gegen den 64-jährigen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell