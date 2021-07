Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer in verwirrtem Zustand - Geschädigte gesucht

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am Montag, 05.07., kam es in der Zeit von 09:30 bis 14:30 Uhr in der Ortslage Herschweiler-Pettersheim zu kuriosen Vorkommnissen. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei Kusel ein Fahrzeug, dass im vorderen Bereich stark beschädigt war; teilweise fuhr er nur noch auf den Felgen. Der Fahrer - so die Zeugen - schien augenscheinlich verwirrt zu sein und würde bereits seit Stunden im Ort hin und her fahren. Nachdem die Meldung erst gegen 13:45 Uhr bei der Polizei eingegangen war, wurden sofort Streifen in Richtung Herschweiler-Pettersheim entsendet. Der 66-jährige Fahrer konnte schließlich auf der Landstraße in Richtung Wahnwegen angetroffen und gestoppt werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bestätigten sich die Angaben der Anrufer: der Fahrer war verwirrt, das Fahrzeug stark beschädigt. Vor allem der Frontbereich, aber auch der linke Außenspiegel waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Fahrzeugführer wurde durch einen Krankenwagen zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde vorsorglich sichergestellt, das Fahrzeug abgeschleppt. Nun sucht die Polizei Kusel nach Geschädigten, deren Fahrzeuge durch die Aktion beschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der 06381-9190 oder persönlich bei der Polizeiinspektion in der Trierer Straße zu melden.|pikus

