Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall gebaut und abgehauen

Medard (ots)

Unbekannter Unfallverursacher kümmert sich nicht um den entstandenen Schaden. Am Mittwochmittag stellte der Anzeiger seinen Pkw Kia Rio ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Schulstraße ab. Als er gegen 17.00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass die vordere linke Stoßstange sowie der Kotflügel frische Unfallschäden aufwiesen. Zurzeit liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor, weshalb die Polizei in Lauterecken mögliche Zeugen bittet sich zu melden. Mögliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06382-9110 erbeten. |pilek

