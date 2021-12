Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Kirschbaumweg/Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Schmuck und Bargeld erbeuteten Einbrecher am Montag (6.12.) bei einem Einbruch in Appelhülsen. Durch massives Hebeln an den rückwärtigen Terrassentüren gelangten die Unbekannten ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ein Wandtresor hebelten sie mit Werkzeug, welches sie vor Ort auffanden, auf. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15.15 und 18.40 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

