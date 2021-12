Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Mehrere Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten

Coesfeld (ots)

Gleich in drei Fällen waren Taschendiebe in Dülmen aktiv. In den Lidl-Märkten auf der Münsterstraße und dem Hüttenweg sowie in Buldern in der Gewerbestraße wurden am Samstag (3.12.) Geldbörsen aus Taschen gestohlen. In zwei Fällen wurden die Taschen im Einkaufswagen abgelegt, in einem weiteren Fall hing ein Rucksack an einem Rollator. Die Tatzeiten liegen zwischen 10.00 und 14.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

