Polizei Coesfeld

POL-COE: Versuchter Einbruch in Dülmen

Coesfeld (ots)

Dülmen. Am Sonntagmittag (5.12.) entdeckte ein Dülmener mehrere Hebelmarken an der Terassentür seines Hauses. Die Unbekannten gelangten nicht in das Objekt. Der Tatzeitraum des versuchten Einbruchs ist zwischen Samstag 16.30 Uhr und Sonntag 13.20 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

