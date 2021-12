Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Zwei Einbruchsdiebstähle - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen waren Einbrecher am Samstag (4.12.) in den Nachmittags- bzw. Abendstunden in Nottuln aktiv.

Im Zeitraum von 18.30-22.45 Uhr brachen die Unbekannten in ein Wohnhaus am Niederstockumer Weg ein. Ins Innere gelangten sie durch das Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür. Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Es wurde Bargeld gestohlen.

Der zweite Fall ereignete sich im Zeitraum von 14.30-21.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Jesse-Owens-Straße. Hier schlugen die Unbekannten ein Loch in eine Scheibe der Terrassentür und konnten diese so öffnen. Auch hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

