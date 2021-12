Polizei Coesfeld

Betunken mindestens zwei Unfälle gebaut

Am Sonntag, 05.12.2021, gegen 12.50 Uhr, an der Kreuzung Hagen / Zu den Alstätten in Billerbeck, missachtete eine 47-jährige Autofahrerin aus Billerbeck die Vorfahrt einer 39-jährigen Autofahrerin aus Billerbeck. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem Sachschaden entstand.

Bei der Unfallaufnahme gab die 47-Jährige an Alkohol vor Fahrtantritt zu sich genommen zu haben. Ein durchgeführter Alkoholvortest bestätigte dies und ergab einen deutlich erhöhten Alkoholwert.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf mindestens eine weitere Unfallstelle, von der sich die 39-Jährige, vor dem Unfall im Kreuzungsbereich, unerlaubt entfernt hatte.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

