Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigung von zwei Verkehrszeichen

Kirchhundem (ots)

Am Wochenende beschädigten unbekannte Täter im Bereich der B 517 in Hofolpe zwei Verkehrszeichen, rissen diese aus ihrer Verankerung und warfen sie in den Straßengraben.

Der Sachschaden an den zwei Verkehrszeichen beläuft sich auf ca. 200 Euro.

